Манчестер Сіті готовий продати Менді – Зінченко може позбутися основного конкурента

Постійні травми захисника Манчестер Сіті Бенджаміна Менді спонукає клуб на радикальні кроки.

Керівництво Манчестер Сіті розглядає можливість продажу Бенджаміна Менді під час літнього трансферного вікна, повідомляє видання Tuttosport.

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В минулому сезоні француз пропустив близько шести місяців через травму, в поточному – Менді вже переніс операцію, яка залишить його поза грою мінімум на 3 місяці. Наставник "містян" Хосеп Гвардіола розчарований такою травматичністю француза.

Варто відзначити, Менді є одним з конкурентів Олександра Зінченка за місце в захисній ланці Манчестер Сіті.

В поточному сезоні АПЛ Бенджамін зіграв 9 матчів, проте результативними діями не відзначався.

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