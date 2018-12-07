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Манчестер Сіті готовий продати Менді – Зінченко може позбутися основного конкурента

16:20 470 Читать на русском
Манчестер Сіті готовий продати Менді – Зінченко може позбутися основного конкурента
Бенджамін Менді / Фото footballfancast

Постійні травми захисника Манчестер Сіті Бенджаміна Менді спонукає клуб на радикальні кроки.

Керівництво Манчестер Сіті розглядає можливість продажу Бенджаміна Менді під час літнього трансферного вікна, повідомляє видання Tuttosport.

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В минулому сезоні француз пропустив близько шести місяців через травму, в поточному – Менді вже переніс операцію, яка залишить його поза грою мінімум на 3 місяці. Наставник "містян" Хосеп Гвардіола розчарований такою травматичністю француза.

Варто відзначити, Менді є одним з конкурентів Олександра Зінченка за місце в захисній ланці Манчестер Сіті.

В поточному сезоні АПЛ Бенджамін зіграв 9 матчів, проте результативними діями не відзначався.

Менді вилетів через травму до кінця року – Зінченко зможе частіше грати за Ман Сіті, вболівальники довіряють українцю

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Англія Головне Бенджамін Менді Бенджамін Менді Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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