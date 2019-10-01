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Манчестер Сіті – Динамо Загреб: Зінченко не потрапив навіть до заявки "містян"

21:16 174 Читать на русском
Манчестер Сіті – Динамо Загреб: Зінченко не потрапив навіть до заявки "містян"
Олександр Зінченко / Reuters

Олександр Зінченко не допоможе Манчестер Сіті у матчі другого туру Ліги чемпіонів проти загребського Динамо.

 

Українець опинився поза заявкою команди, яку опублікував офіційний твіттер Манчестер Сіті.

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Місце в основі на матч проти хорватів отримав Бенжамен Менді, а іспанець Анхеліньо залишився на лаві запасних. Хосеп Гвардіола вже не вперше у цьому сезоні дає шанс конкурентам Зінченка – раніше Олександр поступався своїм місцем у матчі 6 туру АПЛ проти Уотфорда, а Менді та Анхеліньо провели на полі по одному тайму.

Наступний матч Манчестер Сіті відбудеться 6 жовтня – чемпіони Англії прийматимуть Вулверхемптон в рамках чергового туру АПЛ.

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Ліга чемпіонів Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Анхеліньо Анхеліньо Манчестер Сіті - Динамо Загреб Бенжамен Менді Бенжамен Менді Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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