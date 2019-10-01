Реал – Брюгге: Соболь несподівано з'явився в основі – конкурент українця зазнав травми на розминці

Склад Брюгге зазнав змін за кілька хвилин до початку матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Лівий захисник бельгійців Федеріко Рікка поступився своїм місцем Едуарду Соболю.

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Уругваєць зазнав пошкодження на передматчевій розминці і не зміг вийти на поле. Рікка упродовж останніх двох тижнів заліковував травму, однак тренерський штаб Брюгге сподівався, що латераль готовий допомогти команді вже у грі з Реалом. Рішення явно виявилося поспішним, однак у Філіппа Клемана знайшлася заміна для Рікки – Едуард Соболь.

Нагадаємо, що у попередньому матчі Ліги чемпіонів проти Галатасарая гравець збірної України просидів усі 90 хвилин у запасі, а в основі вийшов саме Рікка.

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