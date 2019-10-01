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Реал – Брюгге: Соболь несподівано з'явився в основі – конкурент українця зазнав травми на розминці

20:46 1290 Читать на русском
Реал – Брюгге: Соболь несподівано з'явився в основі – конкурент українця зазнав травми на розминці
Едуард Соболь / Фото ФК Брюгге

Склад Брюгге зазнав змін за кілька хвилин до початку матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

56’ Серхіо Рамос
 
Денніс Еммануель Бонавентуре 10’
Денніс Еммануель Бонавентуре 39’
10’ Денніс Еммануель Бонавентуре
39’ Денніс Еммануель Бонавентуре
56’ Серхіо Рамос

Лівий захисник бельгійців Федеріко Рікка поступився своїм місцем Едуарду Соболю.

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Уругваєць зазнав пошкодження на передматчевій розминці і не зміг вийти на поле. Рікка упродовж останніх двох тижнів заліковував травму, однак тренерський штаб Брюгге сподівався, що латераль готовий допомогти команді вже у грі з Реалом. Рішення явно виявилося поспішним, однак у Філіппа Клемана знайшлася заміна для Рікки – Едуард Соболь.

Нагадаємо, що у попередньому матчі Ліги чемпіонів проти Галатасарая гравець збірної України просидів усі 90 хвилин у запасі, а в основі вийшов саме Рікка.

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Теги
Ліга чемпіонів Українці за кордоном Федеріко Рікка Федеріко Рікка Реал Мадрид - Брюгге Едуард Соболь Едуард Соболь Брюгге Брюгге
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