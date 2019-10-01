Манчестер Сити – Динамо Загреб: Зинченко не попал даже в заявку "горожан"

Александр Зинченко не поможет Манчестер Сити в матче второго тура Лиги чемпионов против загребского Динамо.

Украинец оказался вне заявки команды, которую опубликовал официальный твиттер Манчестер Сити.

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Место в основе на матч против хорватов получил Бенжамен Менди, а испанец Анхелиньо остался на скамейке запасных. Хосеп Гвардиола уже не впервые в этом сезоне дает шанс конкурентам Зинченко – ранее Александр уступал свое место в матче 6 тура АПЛ против Уотфорда, а Менди и Анхелиньо провели на поле по одному тайму.

Следующий матч Манчестер Сити состоится 6 октября – чемпионы Англии будут принимать Вулверхэмптон в рамках очередного тура АПЛ.

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