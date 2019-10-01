toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АТАЛАНТА - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТОТТЕНХЭМ - БАВАРИЯ

Манчестер Сити – Динамо Загреб: Зинченко не попал даже в заявку "горожан"

21:16 397 Читати українською
Манчестер Сити – Динамо Загреб: Зинченко не попал даже в заявку "горожан"
Александр Зинченко / Reuters

Александр Зинченко не поможет Манчестер Сити в матче второго тура Лиги чемпионов против загребского Динамо.

 

Украинец оказался вне заявки команды, которую опубликовал официальный твиттер Манчестер Сити.

Реал – Брюгге: Соболь неожиданно появился в основе – конкурент украинца получил травму на разминке

Место в основе на матч против хорватов получил Бенжамен Менди, а испанец Анхелиньо остался на скамейке запасных. Хосеп Гвардиола уже не впервые в этом сезоне дает шанс конкурентам Зинченко – ранее Александр уступал свое место в матче 6 тура АПЛ против Уотфорда, а Менди и Анхелиньо провели на поле по одному тайму.

Следующий матч Манчестер Сити состоится 6 октября – чемпионы Англии будут принимать Вулверхэмптон в рамках очередного тура АПЛ.

"Зінченко – велика проблема для Сіті". Евертон вичавив з українця всі соки, тренери "підставили", фани спалахнули гнівом

blog_ava
Аталанта – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов – как это было
21:54
6961
Теги
Лига чемпионов Украинцы за рубежом Александр Зинченко Александр Зинченко Анхелиньо Анхелиньо Манчестер Сити - Динамо Загреб Бенжамен Менди Бенжамен Менди Манчестер Сити Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
59
мин
Барселона
22:00
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук