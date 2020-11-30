"Маліновський ще не готовий": Гасперіні підтвердив відсутність українця на матч з Мітьюлландом
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився останніми новинами з лазарету команди.
Кадрова ситуація бергамасків перед матчем 5 туру Ліги чемпіонів проти Мітьюлланда залишається складною.
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"Із суботи майже нічого не змінилося. Міранчук, Пашаліч і Маліновський (у всіх коронавірус – прим. Футбол 24) ще не готові. Тепер до них додався ще й травмований Голліні. Натомість Госенс відновився", – наводить слова Гасперіні Football Italia.
Додамо, що матч Аталанта – Мітьюлланд відбудеться завтра (1 грудня). Після 4 турів данці вже "оформили" останнє місце, у Аякса і бергамасків по 7 очок, а очолює групу Ліверпуль – 9 пунктів.
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