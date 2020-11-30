Кадрова ситуація бергамасків перед матчем 5 туру Ліги чемпіонів проти Мітьюлланда залишається складною.

Ювентус – Динамо: кияни оприлюднили заявку на матч Ліги чемпіонів – Луческу в бойовій готовності, але без лідера

"Із суботи майже нічого не змінилося. Міранчук, Пашаліч і Маліновський (у всіх коронавірус – прим. Футбол 24) ще не готові. Тепер до них додався ще й травмований Голліні. Натомість Госенс відновився", – наводить слова Гасперіні Football Italia.

Додамо, що матч Аталанта – Мітьюлланд відбудеться завтра (1 грудня). Після 4 турів данці вже "оформили" останнє місце, у Аякса і бергамасків по 7 очок, а очолює групу Ліверпуль – 9 пунктів.

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