Кадровая ситуация бергамасков перед матчем 5 тура Лиги чемпионов против Митьюлланда остается сложной.

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"С субботы почти ничего не изменилось. Миранчук, Пашалич и Малиновский (у всех коронавирус – прим. Футбол 24) еще не готовы. Теперь к ним добавился еще и травмированный Голлини. Зато Госенс восстановился", – приводит слова Гасперини Football Italia.

Добавим, что матч Аталанта – Митьюлланд состоится завтра (1 декабря). После 4 туров датчане уже "оформили" последнее место, у Аякса и бергамасков по 7 очков, а возглавляет группу Ливерпуль – 9 пунктов.

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