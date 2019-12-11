Маліновський: Рахунку 3:0 ніхто не очікував, але Аталанта заслужила перемогу над Шахтарем

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський прокоментував перемогу своєї команди над Шахтарем (3:0) у 6 турі Ліги чемпіонів.

"Я думаю, після трьох турів уже ніхто не вірив, що ми вийдемо у плей-офф. Але ми намагалися в кожній грі грати на перемогу, як ми граємо в чемпіонаті Італії, викладатися наповну, з високим пресингом, грати в атакувальний футбол.

Шахтар – Аталанта – 0:3 – відео голів та огляд матчу

В першому таймі було важкувато. Шахтар дуже компактно грав і в середині поля майже не було простору. Наші передачі в середині поля одразу накривали. У другому таймі почали створювати більше моментів, а у Шахтаря багато моментів не було. Тому, думаю, заслужена перемога сьогодні – хорошу гру показали.

Звісно, на 3:0 ніхто не очікував. Я думаю, червона картка зіграла свою роль. Шахтар побіг відігруватися, як у матчі із Динамо Загреб, але ми пам'ятали про це і намагалися обережно грати.

У моменті з другим голом у мене вийшла хороша передача, а Маріо Пашаліч класно відірвався від двох захисників і переправив м'яч у ворота. Другий наш гол перевернув гру. Після нього Шахтарю було набагато важче", – сказав Маліновський в ефірі телеканалу Футбол 2.

Нагадаємо, перемога над Шахтарем забезпечила Аталанті вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Шахтар продовжить свій єврокубковий сезон у Лізі Європи.

Аталанта розгромила Шахтар і вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів, куди пробились 2 українці