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Маліновський: Рахунку 3:0 ніхто не очікував, але Аталанта заслужила перемогу над Шахтарем

22:52 248 Читать на русском
Маліновський: Рахунку 3:0 ніхто не очікував, але Аталанта заслужила перемогу над Шахтарем
Руслан Маліновський / TMW

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський прокоментував перемогу своєї команди над Шахтарем (3:0) у 6 турі Ліги чемпіонів.

77’ Додо
 
Тімоті Кастань 67’
Маріо Пашаліч 80’
Робін Госенс 90+5’
67’ Тімоті Кастань
77’ Додо
80’ Маріо Пашаліч
90+5’ Робін Госенс

"Я думаю, після трьох турів уже ніхто не вірив, що ми вийдемо у плей-офф. Але ми намагалися в кожній грі грати на перемогу, як ми граємо в чемпіонаті Італії, викладатися наповну, з високим пресингом, грати в атакувальний футбол.

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В першому таймі було важкувато. Шахтар дуже компактно грав і в середині поля майже не було простору. Наші передачі в середині поля одразу накривали. У другому таймі почали створювати більше моментів, а у Шахтаря багато моментів не було. Тому, думаю, заслужена перемога сьогодні – хорошу гру показали.

Звісно, на 3:0 ніхто не очікував. Я думаю, червона картка зіграла свою роль. Шахтар побіг відігруватися, як у матчі із Динамо Загреб, але ми пам'ятали про це і намагалися обережно грати.

У моменті з другим голом у мене вийшла хороша передача, а Маріо Пашаліч класно відірвався від двох захисників і переправив м'яч у ворота. Другий наш гол перевернув гру. Після нього Шахтарю було набагато важче", – сказав Маліновський в ефірі телеканалу Футбол 2.

Нагадаємо, перемога над Шахтарем забезпечила Аталанті вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Шахтар продовжить свій єврокубковий сезон у Лізі Європи.

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Теги
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