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Маліновський дублем допоміг Генку перемогти Гент – українець ще й отримав червону картку

23:24 263 Читать на русском
Маліновський дублем допоміг Генку перемогти Гент – українець ще й отримав червону картку
Руслан Маліновський з партнерами

Генк переміг Гент у 3-му турі чемпіонського плей-офф Бельгії. Героєм матчу став хавбек збірної України Руслан Маліновський, який забив двічі.

Чемпіонат Бельгії, чемпіонський плей-офф. 3 тур

Генк – Гент – 2:1

Голи: Маліновський, 43 (пен), 45+1 – Дерейк, 87

Вилучення: Маліновський, 90+4

Лідер першості Бельгії Генк підтвердив чемпіонські амбіції, обігравши Гент. Дубль в активі Руслана Маліновського.

Маліновський оформив дубль за Генк в матчі проти Гента Яремчука та Безуса

Українець спершу реалізував пенальті, який сам і заробив, а за кілька хвилин дальнім ударом подвоїв рахунок. Наприкінці поєдинку Гент один гол відквитав зусиллями Дерейка. Маліновський забив вже 11 голів у чемпіонаті 2018/19. Також в його активі 9 асистів.

На останніх секундах матчу Руслан ще й отримав пряму червону картку.

У складі Гента Роман Безус вийшов на поле на 62-й хвилині, а Роман Яремчук провів на полі весь матч. Ігор Пластун не потрапив до заявки.

Генк набрав 38 очок та випереджає Брюгге на 4 пункти. У Гента 25 балів та остання 6-та позиція у чемпіонській групі.

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