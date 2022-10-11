Доля матчу в Ізраїлі була вирішена ще до перерви. Омер Ацілі двічі вразив ворота Щенсни і подарував Маккабі першу перемогу в груповому турнірі ЛЧ. Жалюгідний Юве продовжує сипатися, та ще й Ді Марію втратив. Аргентинець травмувався і пішов з поля в середині першого тайму.

Ювентус зганьбився в Лізі чемпіонів поразкою від скромного Маккабі – травма загрожує Ді Марії пропуском ЧС-2022

2:0 – "Стара синьйора" зазнала третьої поразки в Лізі чемпіонів. Підопічні Аллегрі випереджають Маккабі лише завдяки кращій різниці голів, а шансів на вихід в 1/8 фіналу залишилося не так багато – потрібно вигравати у Бенфіки та ПСЖ і чекати невдач конкурентів.