Маккаби – Ювентус – 2:0 – видео голов и обзор третьего фиаско туринцев в ЛЧ
Маккаби Хайфа шокировал Ювентус в 4-м туре Лиги чемпионов 2022/23. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Судьба матча в Израиле была предрешена еще до перерыва. Омер Ацили дважды поразил ворота Щенсны и подарил Маккаби первую победу в групповом турнире ЛЧ. Жалкий Юве продолжает сыпаться, да еще и Ди Марию потерял. Аргентинец травмировался и ушел с поля в середине первого тайма.
Ювентус опозорился в Лиге чемпионов поражением от скромного Маккаби – травма грозит Ди Марии пропуском ЧМ-2022
2:0 – "Старая синьора" потерпела третье поражение в Лиге чемпионов. Подопечные Аллегри опережают Маккаби только благодаря лучшей разнице голов, а шансов на выход в 1/8 финала осталось не так уж много – нужно выигрывать у Бенфики и ПСЖ и ждать неудач конкурентов.