Судьба матча в Израиле была предрешена еще до перерыва. Омер Ацили дважды поразил ворота Щенсны и подарил Маккаби первую победу в групповом турнире ЛЧ. Жалкий Юве продолжает сыпаться, да еще и Ди Марию потерял. Аргентинец травмировался и ушел с поля в середине первого тайма.

Ювентус опозорился в Лиге чемпионов поражением от скромного Маккаби – травма грозит Ди Марии пропуском ЧМ-2022

2:0 – "Старая синьора" потерпела третье поражение в Лиге чемпионов. Подопечные Аллегри опережают Маккаби только благодаря лучшей разнице голов, а шансов на выход в 1/8 финала осталось не так уж много – нужно выигрывать у Бенфики и ПСЖ и ждать неудач конкурентов.