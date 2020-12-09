"Гадаю, ми підсумували весь період групового етапу Ліги чемпіонів. Грали, можливо, не так яскраво, як хотілося. Але головне, що здобули перемогу. Адже в попередніх матчах епізодами грали добре, але позаду не все було в порядку. Досягли позитивного результату, який був потрібний, і йдемо далі.

Динамо – Ференцварош – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Причина втрати м'яча? Намагалися виходити через пас, не просто вибивати. Але суперник добре пресингував у першому таймі і контролював м'яч у центрі поля. Дуже не було моментів ні у них, ні у нас. Акуратний був футбол.

Налаштовували нас тільки на перемогу. Можу підкреслити, що час грав на нашу користь.

Як далеко зможемо зайти в Лізі Європи? Зараз нам ще потрібно зіграти поєдинок у чемпіонаті України. Мета – залишитися на першому місці, потім на зборах допрацювати деякі моменти в тренувальному процесі. Упевнений, що ми ще додамо.

Команда за Луческу додає у всьому: в контролі м'яча і, найголовніше, у психології. Ми знаємо, що можемо досягти результату з будь-яким суперником. У чемпіонаті України ми не даємо нікому шансів, за винятком Шахтаря.

Зі складу Ференцвароша запам'ятався воротар. Мабуть, яйця великі, тому вийшов на поле без вітрівки в таку погоду", – сказав Бущан в ефірі програми "Ніч Ліги чемпіонів".

Зауважимо, кияни завдяки перемозі втримали третє місце у групі G Ліги чемпіонів та навесні зіграють у плей-офф Ліги Європи.

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