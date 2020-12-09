"Сегодня подвели точку в ЛЧ. Играли не так ярко и хорошо, как хотелось бы. Главное, что добились победы. В предыдущих матчах эпизодами играли хорошо, но сзади не все было в порядке. Добились положительного результата, который и требовался, и идем дальше.

Динамо – Ференцварош – 1:0 – видео гола и обзор матча

Причина потери мяча? Пытались выходить через пас, не просто выбивать. Но соперник хорошо прессинговал в первом тайме и контролировал мяч в центре поля. Не было много моментов ни у них, ни у нас. Аккуратный был футбол.

Настраивали нас только на победу. Могу подчеркнуть, что время играло в нашу пользу.

Как далеко сможем зайти в Лиге Европы? Сейчас нам еще нужно сыграть поединок в чемпионате Украины. Цель – остаться на первом месте, потом на сборах доработать некоторые моменты в тренировочном процессе. Уверен, что мы еще добавим.

Команда за Луческу добавляет во всем: в контроле мяча и, самое главное, в психологии. Мы знаем, что можем достичь результата с любым соперником. В чемпионате Украины мы не даем никому шансов, за исключением Шахтера.

Из состава Ференцвароша запомнился вратарь. Наверное, яйца большие, поэтому вышел на поле без ветровки в такую ​​погоду", – сказал Бущан в эфире программы "Ночь Лиги чемпионов".

Заметим, киевляне благодаря победе удержали третье место в группе G Лиги чемпионов и весной сыграют в плей-офф Лиги Европы.

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