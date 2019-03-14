Лєвандовскі звинувачує тактику Ковача у вильоті Баварії

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі розкритикував захисну стратегію свого наставника Ніко Ковача після програшу Ліверпулю у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"У першій грі ми не ризикували грати вперед і спробувати забити гол", – сказав Лєвандовскі в коментарі beIN SPORTS.

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Польський форвард здивований тим, що його команда недостатньо атакувала у матчі-відповіді.



"Сьогодні ми не спробували зіграти в атакувальний футбол і забити більше голів, адже в нас не було багато шансів, і це була наша проблема", – продовжив нападаючий.

Нагадаємо, що Ліверпуль переграв Баварію (3:1) у матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів.