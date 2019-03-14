Левандовски обвиняет тактику Ковача в вылете Баварии

Нападающий Баварии Роберт Левандовски раскритиковал защитную стратегию своего наставника Нико Ковача после проигрыша Ливерпулю в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"В первой игре мы не рисковали играть вперед и попытаться забить гол", – сказал Левандовски в комментарии beIN SPORTS.

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Польский форвард удивлен тем, что его команда недостаточно атаковала в ответном матче.



"Сегодня мы не попытались сыграть в атакующий футбол и забить больше голов, ведь у нас не было много шансов, и это была наша проблема", – продолжил нападающий.

Напомним, что Ливерпуль переиграл Баварию (3:1) в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов.