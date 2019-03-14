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Левандовски обвиняет тактику Ковача в вылете Баварии

10:57 167 Читати українською
Левандовски обвиняет тактику Ковача в вылете Баварии
Роберт Левандовски / Reuters

Нападающий Баварии Роберт Левандовски раскритиковал защитную стратегию своего наставника Нико Ковача после проигрыша Ливерпулю в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

39’ Жоэль Матип
 
Садио Мане 26’
Вирджил ван Дейк 69’
Садио Мане 84’

"В первой игре мы не рисковали играть вперед и попытаться забить гол", сказал Левандовски в комментарии beIN SPORTS.

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Польский форвард удивлен тем, что его команда недостаточно атаковала в ответном матче.

"Сегодня мы не попытались сыграть в атакующий футбол и забить больше голов, ведь у нас не было много шансов, и это была наша проблема", продолжил нападающий.

Напомним, что Ливерпуль переиграл Баварию (3:1) в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов.

Теги
Лига чемпионов Бавария - Ливерпуль Нико Ковач Нико Ковач Роберт Левандовски Роберт Левандовски Бавария Бавария
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