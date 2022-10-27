Хаві Ернандес продовжить роботу з каталонською командою, незважаючи на виліт з Ліги чемпіонів.

Головний тренер Барселони Хаві збереже свою посаду, незважаючи на останні невдачі команди. Про це повідомляє журналіст Cope Віктор Наварро у своєму Твіттері, посилаючись на власні джерела у раді директорів каталонського клубу.

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Повідомляється, що керівництво Барселони вважає Хаві недоторканним. У тренера дуже серйозна репутація та великий рівень довіри від президента Жоана Лапорти. Президент Барселони вважає, що тренер має завершити розпочатий проект та усвідомлює, що зараз команда перебуває на стадії будівництва.

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