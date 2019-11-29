toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
МАЛЬМЕ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ВОЛЬФСБУРГ ЛІГА ЄВРОПИ

Лєвандовскі – найкращий гравець туру у Лізі чемпіонів

14:43 181 Читать на русском
Лєвандовскі – найкращий гравець туру у Лізі чемпіонів
Роберт Лєвандовскі / ФК Баварія

Космічну результативність форварда Баварії неможливо було не відзначити.

 
Леон Ґорецка 14’
Роберт Лєвандовскі 53’
Роберт Лєвандовскі 60’
Роберт Лєвандовскі 64’
Роберт Лєвандовскі 68’
Корентен Толіссо 90’
14’ Леон Ґорецка
53’ Роберт Лєвандовскі
60’ Роберт Лєвандовскі
64’ Роберт Лєвандовскі
68’ Роберт Лєвандовскі
90’ Корентен Толіссо

Нападник мюнхенського клубу Роберт Лєвандовскі завоював звання найкращого гравця 5-го туру Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Лєвандовскі відзначився найшвидшим покером в історії Ліги чемпіонів – форварду Баварії знадобилося менше 15 хвилин

Жертвою польського форварда стала Црвена Звезда, якій Роберт відвантажив 4 м'ячі, а підсумковий рахунок був 6:0.

На нагороду претендували також нападник Барселони Ліонель Мессі, форвард Інтера Ромелу Лукаку і голкіпер ПСЖ Кейлор Навас.

В поточному сезоні Бундесліги Лєвандовскі провів 12 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та асистом.

"Тайм, про який хочеться забути" і "донецький пінг-понг": англійські ЗМІ про Ман Сіті – Шахтар як тривожне майбутнє Пепа

blog_ava
"Вбивство" Динамо як помста, або Легенду Баварії сватають на місце Михайличенка – реакція соцмереж на фіаско в Мальме
10:40
34394
Теги
Баварія Баварія Црвена Звезда - Баварія Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Ліга чемпіонів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
8
хв
Шальке
21:30
Уніон Берлін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук