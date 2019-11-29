Лєвандовскі – найкращий гравець туру у Лізі чемпіонів

Космічну результативність форварда Баварії неможливо було не відзначити.
Нападник мюнхенського клубу Роберт Лєвандовскі завоював звання найкращого гравця 5-го туру Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Жертвою польського форварда стала Црвена Звезда, якій Роберт відвантажив 4 м'ячі, а підсумковий рахунок був 6:0.
На нагороду претендували також нападник Барселони Ліонель Мессі, форвард Інтера Ромелу Лукаку і голкіпер ПСЖ Кейлор Навас.
В поточному сезоні Бундесліги Лєвандовскі провів 12 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та асистом.
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