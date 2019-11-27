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Лєвандовскі відзначився найшвидшим покером в історії Ліги чемпіонів – форварду Баварії знадобилося менше 15 хвилин

09:26 560 Читать на русском
Лєвандовскі відзначився найшвидшим покером в історії Ліги чемпіонів – форварду Баварії знадобилося менше 15 хвилин
Роберт Лєвандовскі / Твіттер Баварії

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі знищив захист Црвени Звезди у матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів (6:0).

 
Леон Ґорецка 14’
Роберт Лєвандовскі 53’
Роберт Лєвандовскі 60’
Роберт Лєвандовскі 64’
Роберт Лєвандовскі 68’
Корентен Толіссо 90’
14’ Леон Ґорецка
53’ Роберт Лєвандовскі
60’ Роберт Лєвандовскі
64’ Роберт Лєвандовскі
68’ Роберт Лєвандовскі
90’ Корентен Толіссо

Поляк наколотив чотири голи у ворота суперника всього за 14 хвилин і 31 секунду, інформує Opta.

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Таким чином, зірка Баварії оформив найшвидший покер в історії Ліги чемпіонів. Також в активі Лєвандовскі ще одне цікаве досягнення – він став лише другим гравцем (перший – Ліонель Мессі), який забивав чотири м'ячі у двох різних матчах головного клубного турніру Європи.

Нагадаємо, саме лідер Баварії очолює список найкращих бомбардирів поточної Ліги чемпіонів – 10 голів у п'яти матчах.

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Теги
Ліга чемпіонів Црвена Звезда - Баварія Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Баварія Баварія Рекорди
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