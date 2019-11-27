Лєвандовскі відзначився найшвидшим покером в історії Ліги чемпіонів – форварду Баварії знадобилося менше 15 хвилин

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі знищив захист Црвени Звезди у матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів (6:0).

Поляк наколотив чотири голи у ворота суперника всього за 14 хвилин і 31 секунду, інформує Opta.

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Таким чином, зірка Баварії оформив найшвидший покер в історії Ліги чемпіонів. Також в активі Лєвандовскі ще одне цікаве досягнення – він став лише другим гравцем (перший – Ліонель Мессі), який забивав чотири м'ячі у двох різних матчах головного клубного турніру Європи.

Нагадаємо, саме лідер Баварії очолює список найкращих бомбардирів поточної Ліги чемпіонів – 10 голів у п'яти матчах.

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