Лунін зіграв лише у 4 матчах Реала в Лізі чемпіонів цього сезону – в решті (теж 4 матчах) ворота мадридців захищав Кепа. Попри це, Андрій зумів стати одним з найкращих воротарів турніру за відсотком сейвів, повідомляє AS.

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Загалом, по воротах Луніна завдали 20 ударів, з яких він відбив 17. Таким чином, відсоток сейвів Андрія становить 85%. Вищий показник лише у воротаря Інтера Яна Зоммера – 90%.

Додамо, що Лунін зіграв за Реал в 21 матчі у цьому сезоні, у 9 з яких втримав ворота на замку. Всього Андрій пропустив у цій кампанії 17 голів.

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