Лунин сыграл лишь в 4 матчах Реала в Лиге чемпионов этого сезона – в остальных (тоже 4 матчах) ворота мадридцев защищал Кепа. Несмотря на это, Андрей сумел стать одним из лучших вратарей турнира по проценту сейвов, сообщает AS.

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В общем, по воротам Лунина нанесли 20 ударов, из которых он отразил 17. Таким образом, процент сейвов Андрея составляет 85%. Высший показатель только у вратаря Интера Яна Зоммера – 90%.

Добавим, что Лунин сыграл за Реал в 21 матче в этом сезоне, в 9 из которых удержал ворота на замке. Всего Андрей пропустил в этой кампании 17 голов.

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