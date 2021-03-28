Лунін потрапив на радари Гранади, яка шукає заміну своєму кіперу Рую Сільві. Його контракт завершується вже цього літа.

Лунін покине Реал лише за однієї умови – українцеві дають право вибору

Як повідомляє Grada3.com, Андрій Лунін – один з найкращих варіантів для учасника Ліги Європи. Щоправда, сама Гранада очікує на повноцінний трансфер, а як повідомляв Футбол 24 раніше, "вершкові" розглядають лише варіант оренди, адже Лунін і досі залишається ставкою мадридців на майбутнє.

Зауважимо, клуб Прімери також розглядає варіант із трансфером стража воріта Бешикташа Утку Ювакурана. Його угода з турками завершується вже цього літа, а тому його можуть підписати безкоштовно.

До слова, раніше повідомлялось про інтерес до Андрія Луніна від Бетіса та Ейбара – вони готові підписати українця на правах оренди. Зауважимо, у поточному сезоні Зідан тотально довіряє місце у воротах Тібо Куртуа, а наш кіпер провів лише один матч.

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