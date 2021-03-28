Лунін отримав новий варіант продовження кар'єри в Іспанії – у послугах українця зацікавлений учасник Ліги Європи
Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін продовжує породжувати інтерес до своєї персони.
Лунін потрапив на радари Гранади, яка шукає заміну своєму кіперу Рую Сільві. Його контракт завершується вже цього літа.
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Як повідомляє Grada3.com, Андрій Лунін – один з найкращих варіантів для учасника Ліги Європи. Щоправда, сама Гранада очікує на повноцінний трансфер, а як повідомляв Футбол 24 раніше, "вершкові" розглядають лише варіант оренди, адже Лунін і досі залишається ставкою мадридців на майбутнє.
Зауважимо, клуб Прімери також розглядає варіант із трансфером стража воріта Бешикташа Утку Ювакурана. Його угода з турками завершується вже цього літа, а тому його можуть підписати безкоштовно.
До слова, раніше повідомлялось про інтерес до Андрія Луніна від Бетіса та Ейбара – вони готові підписати українця на правах оренди. Зауважимо, у поточному сезоні Зідан тотально довіряє місце у воротах Тібо Куртуа, а наш кіпер провів лише один матч.
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