"Дуже важлива гра для всієї команди й для гравців. Багато з наших футболістів вперше зіграють на подібній арені проти такого суперника.

Ювентус – Динамо: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу

Цей поєдинок є дуже важливим з точки зору подальшої мотивації. Це стосується матчів внутрішнього чемпіонату і завершальної гри Ліги чемпіонів з Ференцварошем", – сказав Луческу у коментарі Футбол News.

Зауважимо, кияни зіграють з Ювентусом вже сьогодні, 2 грудня. Початок о 22:00. До слова, Динамо вже втратило шанси на вихід із групи Ліги чемпіонів, проте тепер побореться за потрапляння в плей-офф Ліги Європи з Ференцварошем.

Ювентус – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів