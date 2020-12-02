"Очень важная игра для всей команды и для игроков. Многие из наших футболистов впервые сыграют на подобной арене против такого соперника.

Ювентус – Динамо: предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу

Этот поединок очень важен с точки зрения дальнейшей мотивации. Это касается матчей внутреннего чемпионата и заключительной игры Лиги чемпионов с Ференцварошем", – сказал Луческу в комментарии Футбол News.

Заметим, киевляне сыграют с Ювентусом уже сегодня, 2 декабря. Начало в 22:00. К слову, Динамо уже потеряло шансы на выход из группы Лиги чемпионов, однако теперь поборется за попадание в плей-офф Лиги Европы с Ференцварошем.

Ювентус – Динамо: анонс матча Лиги чемпионов