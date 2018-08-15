Разван Луческу: Можливо, вболівальники Спартака не бачили нормального футболу, бо їхній клуб вилетів

Головний тренер ПАОКа Разван Луческу поділився емоціями після матчу 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Після гри батько (колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу. – прим. Футбол 24) сказав мені, що для нього це була найважча гра. Сьогодні він відчув на собі, як це – спостерігати за жорсткою боротьбою за участю дуже близької людини.

Хачеріді після матчу зі Спартаком показав вболівальникам щитки з прапором України

На полі не було гри? Можливо, ви не бачили нормального футболу, бо ваша команда не пройшла далі. Ми грали в атаку, створили багато моментів. Ми абсолютно заслужили вихід у наступний раунд. Спартак створював не дуже небезпечні ситуації, використовуючи довгі передачі і навіси. Ми змогли виконати все задумане", – цитує Луческу Sport24.ru.

Президент ПАОКа Саввіді звинуватив співробітників консульства Росії в пияцтві і вимагає вислати їх з Греції