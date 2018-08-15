Разван Луческу: Возможно, болельщики Спартака не видели нормального футбола, потому что их клуб вылетел

Главный тренер ПАОКа Разван Луческу поделился эмоциями после матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

"После игры отец (бывший тренер Шахтера Мирча Луческу. – прим. Футбол 24) сказал мне, что для него это была самая тяжелая игра. Сегодня он почувствовал на себе, каково это – наблюдать за жесткой борьбой с участием очень близкого человека.

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На поле не было игры? Возможно, вы не видели нормального футбола, потому что ваша команда не прошла дальше. Мы играли в атаку, создали много моментов. Мы абсолютно заслужили выход в следующий раунд. Спартак создавал не слишком опасные ситуации, используя длинные передачи и навесы. Мы смогли выполнить все задуманное", – цитирует Луческу Sport24.ru.

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