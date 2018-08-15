toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТИКО ДИНАМО КИЕВ - СЛАВИЯ ПРАГА ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Разван Луческу: Возможно, болельщики Спартака не видели нормального футбола, потому что их клуб вылетел

11:57 148 Читати українською
Разван Луческу: Возможно, болельщики Спартака не видели нормального футбола, потому что их клуб вылетел
Разван Луческу / фото: ПАОК

Главный тренер ПАОКа Разван Луческу поделился эмоциями после матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

"После игры отец (бывший тренер Шахтера Мирча Луческу. – прим. Футбол 24) сказал мне, что для него это была самая тяжелая игра. Сегодня он почувствовал на себе, каково это – наблюдать за жесткой борьбой с участием очень близкого человека.

Хачериди после матча со Спартаком показал болельщикам щитки с флагом Украины

На поле не было игры? Возможно, вы не видели нормального футбола, потому что ваша команда не прошла дальше. Мы играли в атаку, создали много моментов. Мы абсолютно заслужили выход в следующий раунд. Спартак создавал не слишком опасные ситуации, используя длинные передачи и навесы. Мы смогли выполнить все задуманное", – цитирует Луческу Sport24.ru.

Президент ПАОКа Саввиди обвинил сотрудников консульства России в пьянстве и требует выслать их из Греции

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Спартак Москва - ПАОК: Вторник 14 августа 2018

Спартак Москва
Матч окончен
0 : 0
ПАОК
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига чемпионов ПАОК ПАОК Спартак Москва - ПАОК Разван Луческу Мирча Луческу Мирча Луческу
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
15
мин
Реал Мадрид
22:00
Атлетико
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук