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Ліверпуль не зможе розраховувати на двох півзахисників у матчі із Црвеною Звездою

23 жовтня 17:30 214 Читать на русском
Ліверпуль не зможе розраховувати на двох півзахисників у матчі із Црвеною Звездою
Юрген Клопп / фото із соцмереж

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп повідомив, що Набі Кейта та Джордан Хендерсон не зіграють у матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди.

"Садьйо Мане добре виглядав на тренуваннях впродовж останніх декількох днів, він почувається цілком нормально, і якщо нічого не трапиться, він зможе зіграти.

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Це хороші новини, оскільки Набі Кейта пропустить матч, як і Джордан Хендерсон.

Травма Хендерсона не дуже серйозна, але він точно не встигне відновитись до цього поєдинку, думаю, в наступних двох матчах він не зіграє", – цитує Клоппа ВВС.

Нагадаємо, Ліверпуль завтра, 24 жовтня, на власному полі зіграє з Црвеною Звездою. Початок поєдинку о 22:00.

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Ліверпуль - Црвена Звезда: Середа 24 жовтня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
4 : 0
Црвена Звезда
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Теги
Садьйо Мане Садьйо Мане Ліга чемпіонів Ліверпуль - Црвена Звезда Юрген Клопп Юрген Клопп Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон Набі Кейта Набі Кейта
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