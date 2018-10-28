Ліверпуль не зможе розраховувати на двох півзахисників у матчі із Црвеною Звездою

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп повідомив, що Набі Кейта та Джордан Хендерсон не зіграють у матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди.

"Садьйо Мане добре виглядав на тренуваннях впродовж останніх декількох днів, він почувається цілком нормально, і якщо нічого не трапиться, він зможе зіграти.

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Це хороші новини, оскільки Набі Кейта пропустить матч, як і Джордан Хендерсон.

Травма Хендерсона не дуже серйозна, але він точно не встигне відновитись до цього поєдинку, думаю, в наступних двох матчах він не зіграє", – цитує Клоппа ВВС.

Нагадаємо, Ліверпуль завтра, 24 жовтня, на власному полі зіграє з Црвеною Звездою. Початок поєдинку о 22:00.

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