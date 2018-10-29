Ливерпуль не сможет рассчитывать на двух полузащитников в матче с Црвеной Звездой

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп сообщил, что Наби Кейта и Джордан Хендерсон не сыграют в матче группового этапа Лиги чемпионов против Црвены Звезды.
"Садио Мане хорошо выглядел на тренировках в течение последних нескольких дней, он чувствует себя вполне нормально, и если ничего не случится, он сможет сыграть.
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Это хорошие новости, поскольку Наби Кейта пропустит матч, как и Джордан Хендерсон.
Травма Хендерсона не слишком серьезная, но он точно не успеет восстановиться к этому поединку, думаю, в следующих двух матчах он не сыграет", – цитирует Клоппа ВВС.
Напомним, Ливерпуль завтра, 24 октября, на своем поле сыграет с Црвеной Звездой. Начало поединка в 22:00.
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