Ліверпуль і Порту влаштували масову бійку в Юнацькій лізі УЄФА – три вилучення і розбита губа улюбленця Клоппа
Команди U-19 Ліверпуля та Порту по-дорослому з'ясовували стосунки після очного матчу.
Вчора англійці та португальці зустрічалися на стадії 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Оснонвий час завершився нічиєю, тому суперники виконували серію пенальті.
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Ліверпуль провалив першу ж спробу і висів на волосинці до останнього "основного" удару Порту, який не реалізували. У сьомому підході нападник "драконів" Умару Канде струснув поперечку, подарувавши "червоним" вихід до наступної стадії. Англійці побігли обіймати свого кіпера і дорогою налетіли на Канде. Почалася масова сутичка, в якій важко розібрати учасників та їхні дії. Юнаки та тренери сплелися в хаотичну юрбу, яка заспокоїлась лише за кілька хвилин.
Наслідки сутички – три прямі червоні (одна у Ліверпуля, дві у Порту) і розбита губа вінгера Бена Доука. Саме шотландець не забив перший пенальті мерсисайдців, але він вважається одним з головних талантів цього складу та вже отримував від Юргена Клоппа можливості зіграти за першу команду.
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