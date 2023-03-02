Вчора англійці та португальці зустрічалися на стадії 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Оснонвий час завершився нічиєю, тому суперники виконували серію пенальті.

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Ліверпуль провалив першу ж спробу і висів на волосинці до останнього "основного" удару Порту, який не реалізували. У сьомому підході нападник "драконів" Умару Канде струснув поперечку, подарувавши "червоним" вихід до наступної стадії. Англійці побігли обіймати свого кіпера і дорогою налетіли на Канде. Почалася масова сутичка, в якій важко розібрати учасників та їхні дії. Юнаки та тренери сплелися в хаотичну юрбу, яка заспокоїлась лише за кілька хвилин.

Наслідки сутички – три прямі червоні (одна у Ліверпуля, дві у Порту) і розбита губа вінгера Бена Доука. Саме шотландець не забив перший пенальті мерсисайдців, але він вважається одним з головних талантів цього складу та вже отримував від Юргена Клоппа можливості зіграти за першу команду.

Here is Ben Doak's busted lip after it looks like the Porto players jumped him after going to celebrate qualifying with his teammates... pic.twitter.com/9yqGAQ0nE7 — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) March 1, 2023

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