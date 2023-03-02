Вчера англичане и португальцы встречались на стадии 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Основное время завершилось ничьей, поэтому соперники исполняли серию пенальти.

Рух вылетел из Юношеской лиги УЕФА, не выдержав давление Милана – красивый гол отменили, "россонери" поддерживал Мальдини.

Ливерпуль провалил первую же попытку и висел на волоске до последнего "основного" удара Порту, который не реализовали. В седьмом подходе нападающий "драконов" Умару Канде встряхнул перекладину, подарив "красным" выход в следующую стадию. Англичане побежали обнимать своего кипера и по дороге налетели на Канде. Началась массовая стычка, в которой сложно разобрать участников и их действия. Юноши и тренеры сплелись в хаотическую толпу, которая успокоилась лишь через несколько минут.

Последствия стычки – три прямых красных (одна у Ливерпуля, две у Порту) и разбитая губа вингера Бена Доука. Именно шотландец не забил первый пенальти мерсисайдцев, но считается одним из главных талантов этого состава и уже получал от Юргена Клоппа возможности сыграть за первую команду.

Here is Ben Doak's busted lip after it looks like the Porto players jumped him after going to celebrate qualifying with his teammates... pic.twitter.com/9yqGAQ0nE7 — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) March 1, 2023

"Що ти сказав, руда паскудо?!": найскандальніша вечірка Ліверпуля – забухали, побилися, а потім порвали Барселону