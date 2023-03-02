Ливерпуль и Порту устроили массовую драку в Юношеской лиге УЕФА – три удаления и разбитая губа любимца Клоппа
Команды U-19 Ливерпуля и Порту по-взрослому выясняли отношения после очного матча.
Вчера англичане и португальцы встречались на стадии 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Основное время завершилось ничьей, поэтому соперники исполняли серию пенальти.
Рух вылетел из Юношеской лиги УЕФА, не выдержав давление Милана – красивый гол отменили, "россонери" поддерживал Мальдини.
Ливерпуль провалил первую же попытку и висел на волоске до последнего "основного" удара Порту, который не реализовали. В седьмом подходе нападающий "драконов" Умару Канде встряхнул перекладину, подарив "красным" выход в следующую стадию. Англичане побежали обнимать своего кипера и по дороге налетели на Канде. Началась массовая стычка, в которой сложно разобрать участников и их действия. Юноши и тренеры сплелись в хаотическую толпу, которая успокоилась лишь через несколько минут.
Последствия стычки – три прямых красных (одна у Ливерпуля, две у Порту) и разбитая губа вингера Бена Доука. Именно шотландец не забил первый пенальти мерсисайдцев, но считается одним из главных талантов этого состава и уже получал от Юргена Клоппа возможности сыграть за первую команду.
"Що ти сказав, руда паскудо?!": найскандальніша вечірка Ліверпуля – забухали, побилися, а потім порвали Барселону