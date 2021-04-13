Ливерпуль попытается создать очередное чудо в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского Реала. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Ливерпуль – Реал на "Футбол 24" стартует 14 апреля в 22:00. Встречe в прямом эфире на территории Украины традиционно покажут несколько трансляторов. Смотреть поединок Ливерпуль – Реал онлайн можно на телеканале "Футбол 2" начиная с 21:50. Там же в 20:30 стартует студия "Ночь Лиги чемпионов", которая подведет итоги второго игрового дня в 23:55. Кроме этого, прямая трансляция встречи 1/4 финала ЛЧ состоится на платформах MEGOGO и oll.tv (при наличии соответствующей подписки).

Ливерпуль – Реал, прогноз букмекеров на матч ЛЧ

"Бланкос" выйдут на поле легендарного Энфилда в статусе очевидного фаворита двухматчевого противостояния после домашних 3:1. Команда Зизу набрала фантастическую форму. Перед британским вояжем Реал обыграл Барсу в эпическом Эль Класико, но тот поединок отобрал у мадридцев много сил и ресурсов. Переполненный лазарет королевского клуба пополнил Лукас Васкес, а Феде Вальверде, скорее всего, будет играть на уколах. Рамос, Варан и Карвахаль продолжают лечиться. Однако букмекеры считают, что Мадрид должен выстоять.

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Специалисты William Hill прогнозируют общий успех "бланкос" несмотря на возможную победу Ливерпуля в ответном матче. Коэффициент на домашний триумф мерсисайдцев составляет 2.00, тогда как на Реал ставят 3.40. Ценник ничьей – 3.90. Проход мадридцев в полуфинал по итогам двух встреч оценивается в 1.25, аналогичный результат действующих чемпионов АПЛ – 3.75. Шансы обеих команд после возможного овертайма или серии послематчевых пенальти считаются равными – 34.00 и 51.00 соответственно.

Bwin оперирует похожими цифрами. Локальный успех хозяев оценивается в 1.95, на гостей ставят – 3.50. Ничья после 90 минут – 4.00. А вот общая победа Мадрида с путевкой в ​​1/2 финала – 1.22. Британцам понадобится подвиг а-ля Барса в 2019-м – 3.80.

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