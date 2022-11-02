Ліверпуль переміг Наполі у матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Кризовий Ліверпуль жодного разу не програвав цього сезону двічі поспіль, і цього разу команда Юргена Клоппа знову відреагувала на поразку від Лідса в чемпіонаті Англії. Перемогу господарям принесли пізні голи Салаха та Нуньєса.

Ліверпуль переміг Наполі у ювілейному матчі Клоппа, але не зміг виграти групу – вихід Нуньєса перегорнув хід поєдинку

"Червоні" здолали Наполі з рахунком 2:0 і набрали однакову з італійцями кількість очок. Але через додаткові показники (особисті зустрічі) саме команда Юргена Клоппа фінішувала другою.

Це був сотий матч Юргена Клоппа у Лізі чемпіонів, німець здобув 58 перемогу у цьому турнірі. Тільки у Пепа Гвардіоли були найкращі показники у 100 перших матчах Ліги чемпіонів (61 перемога).

Наполі посів перше місце у групі Ліги чемпіонів вдруге у клубній історії. Єдиний раз подібне досягнення підкорялося неаполітанцям у сезоні 2016/17.