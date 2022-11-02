Ливерпуль обыграл Наполи в матче 6 тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Кризисный Ливерпуль ни разу не проигрывал в этом сезоне дважды подряд, вот и сейчас команда Юргена Клоппа снова отреагировала на поражение от Лидса в чемпионате Англии. Победу хозяевам принесли поздние голы Салаха и Нуньеса.

Ливерпуль победил Наполи в юбилейном матче Клоппа, но не смог выиграть группу – выход Нуньеса перевернул ход поединка

"Красные" одолели Наполи со счётом 2:0, и набрали одинаковое с итальянцами количество очков. Но из-за дополнительных показателей (личных встреч) именно команда Юргена Клоппа финишировала второй.

Это был сотый матч Юргена Клоппа в Лиге чемпионов, немец добыл 58 победу в этом турнире. Только у Пепа Гвардиолы были лучшие показатели в 100 первых матчах Лиги чемпионов (61 победа).

Наполи занял первое место в группе Лиги чемпионов второй раз в клубной истории. Единственный раз подобное достижение покорялось неаполитанцам в сезоне 2016/17.