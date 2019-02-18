Ліверпуль – Баварія: матч розсудить італійська бригада арбітрів

Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між англійським Ліверпулем та мюнхенською Баварією обслуговуватиме Джанлука Роккі з помічниками.

Стало відомо, хто працюватиме на матчі першої стадії плей-офф ЛЧ. Інформацію підтвердив офіційний сайт УЄФА.

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Головним арбітром буде Роккі. Роль лайнсменів виконають Філіппо Мелі та Маттео Пассері. Четвертий рефері – Паоло Валері. Із системою VAR працюватиме Массіміліано Ірраті, а допомагатиме йому Марко Гвіда. Уся суддівська бригада з Італії.

Нагадаємо, що матч Ліверпуль – Баварія відбудеться на Енфілді у вівторок, 19 лютого. Початок поєдинку о 22:00.