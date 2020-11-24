"Аталанта небезпечна, навіть коли їй не потрібно нічого доводити. В Італії ми провели видатний матч. Все зробили правильно, все вийшло. Ми знаємо, що той матч не має ніякого відношення до завтрашнього. Це топ-команда зі своїм власним стилем. Чи не чекаю легкого життя.

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Попереду ще багато матчів, і ми постараємося показати свій найкращий футбол в потрібних іграх. Склад доводиться міняти, тут нічого не поробиш. У нас не все виходить на полі, тому що графік не залишає достатньо часу", – цитує Клоппа сайт УЄФА.

Після трьох турів групового етапу ЛЧ Ліверпуль очолює квартет D з 9-ма очками, Аталанта розташувалась на третій сходинці (4 очки).

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