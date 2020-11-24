"Аталанта опасна, даже если ей не нужно ничего доказывать. В Италии мы провели выдающийся матч. Все сделали правильно, все получилось. Мы знаем, что тот матч не имеет никакого отношения к завтрашнему. Это топ-команда со своим собственным стилем. Не жду легкой жизни.

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Впереди еще много матчей, и мы постараемся показать свой лучший футбол в нужных играх. Состав приходится менять, тут ничего не поделаешь. У нас не все получается на поле, потому что график не оставляет достаточно времени", – цитирует Клоппа сайт УЕФА.

После трех туров группового этапа ЛЧ Ливерпуль возглавляет квартет D с 9-ю очками, Аталанта расположилась на третьей строчке (4 очка).

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