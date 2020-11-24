Лідер "червоних" здав негативний тест на COVID-19 і має хороші шанси зіграти в поєдинку проти команди Руслана Маліновського.

За словами Юргена Клоппа, 28-річний єгиптянин успішно подолав хворобу, але рішення про його вихід на поле прийматиметься ближче до гри.

"Салах наплював на правила безпеки, відвідавши весілля на 800 осіб", – екс-зірка збірної Єгипту

"Всі наші останні тести знову були негативними. Салах вчора тренувався у загальній групі і виглядав добре, але ближче до початку матчу ще оцінимо його стан. Мохамед лише 3 дні тому вийшов з карантину, тому побачимо.

Загалом, чому я маю надавати якусь інформацію для Аталанти? Наприклад, я не уявляю, хто може вийти на поле в їхньому складі", – цитує Клоппа офіційний сайт "червоних".

Матч Ліверпуль – Аталанта стартує 25 листопада о 22:00 за Києвом. Команда Клоппа набрала 9 очок та лідирує в групі. Бергамаски на третій позиції – 4 очки. Руслан Маліновський точно не зіграє, позаяк продовжує лікуватися від COVID-19.

Мессі не зіграє проти Динамо, і це може бути проблемою для Луческу – є лише один ключ до перемоги