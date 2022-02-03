Хвилювання та суддівський фактор

Для найсильнішої української пари у танцях на льоду пекінська Олімпіада стане другою у кар'єрі. Проте батько Олександри, відомий у минулому футболіст харківського Металіста та львівських Карпат Євген Назаров, переживає не менше, ніж чотири роки тому.

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"Розумію, що від мене мало залежить, та хвилювання важко стримати – каже 50-річний Євген Миколайович. – Головне, щоб Саша та Максим виступили у свою силу і відкатали чисто. А судді вже розставлять все по своїх місцях. До того ж важливо усі коронавірусні процедури пройти, як слід. У наш час це важливий організаційний аспект".

У фігурному катанні, на відміну від футболу, роль суддів ще важливіша. Однак Назаров запевняє, що донька ніколи не звертала увагу на ці речі. "Олександра – людина з характером. У всякому разі сліз у Саші я ніколи не бачив. Вона намагається шукати причини невдач у собі. Знаєте, на суддів скаржитися найлегше. Раніше я відвідував ледве не всі змагання і чув реакції батьків, потім форуми різні читав. Так от скарг завжди багато, хтось навіть про хабарі заявляє. Та це не про Сашу. Вона передусім аналізує свої виступи".

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Євген Миколайович не впевнений, чи спостерігатиме за пекінськими виступами доньки у прямому ефірі. Усе через нерви. "Раніше спокійно дивився. Так, хвилювався, але емоції міг приборкати. Моя дружина – більш емоційна. Вона навіть на мої матчі рідко приходила. А за Сашу переживає ще сильніше. Світлана до виходу на лід доньки допомагала їй з організаційними моментами, була поруч, утім сам виступ не дивилася. Я ж навпаки – завжди переглядав. Та це вже у минулому. Протягом кількох останніх років дивлюся лише у записі, адже нервуюся страшенно. Можливо, старію", – усміхається батько фігуристки.

Незвичне вітання з пологового будинку

17 листопада 1996-го Карпати з Євгеном Назаровим у складі перемогли Ворсклу (2:0) і пішли на зимову паузу у Вищій лізі. Менше ніж через два тижні у сім'ї карпатівського півзахисника відбулася радісна подія. Євген Миколайович добре пам'ятає день, коли на світ з'явилася його донька.

Самі пологи виявилися доволі складними. Світлана Назарова зайшла у пологову палату о 9-й ранку, та лише опівночі, після кесаревого розтину, змогла народити. Про факт народження доньки Євген Миколайович дізнався у напрочуд незвичний спосіб.

"Зранку зателефонував якийсь чоловік і навіть не відрекомендувався. Одразу почав перераховувати медичні препарати, які я мав привезти у пологовий. Зокрема, назвав певні ліки і додав "це для дитини". А тоді після паузи перепросив: "Пробачте… Так, ваша дружина народила". Очевидно, лікар був втомленим після нічного чергування, тому без особливої помпезності сповістив мені радісну звістку", – пригадує Назаров.

Євген та Світлана обрали хрещених батьків для маленької Олександри з футбольного світу: гравця Металіста Віктора Григорова та дружину ще одного футболіста харківської команди Олександра Карабути. Попри це, Олександра практично не цікавиться футболом. "На мої матчі Саша не ходила. Можливо, тільки у дитинстві. У нас з дружиною існувала традиція – вона зустрічала мене на стадіоні після поєдинків. Так от у Львові Світлана приходила з маленькою Сашенькою", – розповідає Назаров.

Батько каже, що донька змалечку була вольовою і дивувала міцним характером: "Якщо дітям властиве розсіювання уваги та відсутність концентрації, то Сашка могла виконувати вправу до того моменту, поки тренер не казав "Досить". Часто вона компенсувала недоліки своєю працею. А ще вмінням робити самоаналіз і шукати причину невдач у собі. Насправді фігурне катання – це складний вид спорту, тут добряче думати треба".

Доля випадку і нерозлучна пара

Спорт у житті Олександри з'явився випадково. Хоч батько і був професіональним футболістом (до того ж бронзовим призером Вищої ліги-1998 у складі Карпат), проте спершу його дорогою пішов тільки старший син Євген, який теж займався футболом. Поки глава сімейства перебував у роз'їздах, вихованням дітей опікувалася дружина Світлана. Вона відводила сина на футбол і разом з донькою очікувала на завершення тренування. Одного дня жінка вирішила, що 7-річну Олександру теж треба залучити до спорту і записала її у гімнастичну секцію.

"Саша була дуже відповідальною, наздогнала дівчат, які займалися у гуртку швидше за неї. Так трапилося, що у сина діагностували проблеми зі здоров'ям – алергію. Лікарі порекомендували нам віддати малого на хокейну секцію, оскільки випари льоду могли зарадити цьому. Тому поки Женя займався у хокейній школі "Дружба-78", дружина з донькою чекали на нього. А далі все повторилося, як і з гімнастикою. Дружина вирішила, що доньці також треба знайти заняття. І записала її на фігурне катання", – розповідає Євген Назаров.

Спочатку тренери забракували Олександру, адже на той момент їй виповнилося майже 8 років. Та все ж вирішили оцінити її здібності. Гімнастичні навички допомогли – дівчинку зарахували. А незабаром вона потрапила у руки до відомої тренерки зі спортивних танців на льоду Галини Чурілової. Саме Галина Володимирівна багато років тому і сформувала пару, що ледве не на десятиліття стане найсильнішою в Україні. Відтоді Олександра Назарова та Максим Нікітін не розлучаються і вирушають на свою другу Олімпіаду. "Макс – дуже хороший хлопець, ми тісно спілкуємося і з ним, і з його батьками. За усі ці роки неодноразово їздили на змагання та проводили разом багато часу", – розповідає Назаров.

"Бачимося раз на тиждень. Про спорт майже не говоримо"

Фігурне катання – доволі дорогий та витратний спорт. Олександра з дитинства брала участь не лише у всеукраїнських змаганнях, а й у міжнародних. Значна частина витрат лягала на плечі батьків. "У час моєї футбольної кар'єри це особливо не відчувалося, – каже Назаров. – Коли Саші виповнилося 15 років, настав час робити черговий крок, розвиватися далі. Тому вона поїхала у Москву до відомого тренера Олександра Жуліна. А це додатково і оренда помешкання, і оплата роботи тренера. І так протягом трьох років. Черговий переїзд на Сашу та Максима чекав після нашого конфлікту з Росією – їм довелося вирушити у Сполучені Штати, де вони продовжили тренування".

Назаров також віддає належне Галині Чуріловій, яка зробила чималий вплив на формування його доньки як професіональної фігуристки: "Саші пощастило з тренерами та керівниками. Вони завжди давали слушні поради, направляли, не створювали додаткових перешкод, а на початку шляху взагалі фінансово допомагали. Зараз я працюю тренером у дитячій школі Металіста 1925 і розумію, наскільки це складний крок для наставників. Не перешкоджати вихованцю рухатися назустріч новому рівню".

Життя спортсмена – це постійні роз'їзди, збори та виступи. Тому зараз Олександра нечасто бачиться з батьками. "Раз на тиждень – у неділю. Збираємося усією сім'єю: приходить старший син з дружиною та нашим внуком, а також Саша зі своїм хлопцем. Про спорт майже не говоримо – донька не дуже любить спілкуватися про тонкощі тренувального процесу. Хоча тато у неї тренер, могла б і щось запитати", – жартує Назаров і пригадує ще одну історію з дитинства.

У січні 2012-го в австрійському Інсбруку відбувалися перші Зимові юнацькі Олімпійські ігри, на які від України вирушив дует Назарова - Нікітін. Напередодні поїздки батько запропонував Олександрі разом потренуватися. "Донька розповідала, як непросто у фізичному плані виконати на одному рівні довільну програму, увесь прокат – це велике навантаження. Тому ми провели кілька тренувань, я трохи її "поганяв". Звичайно, за одне-два заняття неможливо щось покращити. Однак вони поїхали на Олімпіаду і здобули друге місце. Програли тільки росіянам, яких, власне і перемагати не можна – судді свою справу зроблять. Так от я їй дотепер згадую: "Бачиш, лише два тренування з татом провела, а вже срібна медаль. А якби три тренування – однозначно золото завоювали б", – сміється Євген Назаров.

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