Чемпіонат Франції, 36-й тур

Ліон – Монако – 3:1

Голи: Ляказетт, 38, Какере, 57, Шеркі, 78 – Бен-Єддер, 2 (з пенальті)

Антоні Лопеш зіграв у своїй кар'єрі 18 матчів проти Монако і провів "на нуль" лишень три з них. Саме воротар Ліона зробив усе можливе, щоб цю неприємну для нього статистику було сьогодні збільшено – вже на другій хвилині зустрічі португальський голкіпер збив Бен-Єддера і "привіз" пенальті. Сам потерпілий і виконав вирок.

Довбик готовий перейти в Марсель – форвард назвав умову, від якої залежить трансфер

Ліону вдалося зрівняти рахунок наприкінці тайму. Александр Ляказетт, який бореться з Кіліаном Мбаппе в бомбардирських перегонах, забив свій 25-й м'яч у Лізі 1 цього сезону. І подякувати за це він повинен 20-річному відкриттю Бредлі Барколя. Саме правий вінгер пройшов Кайо Енріке та ідеально викотив м'яч під удар ліонському ветерану.

Однак шедевром і справжньою окрасою зустрічі став переможний гол у виконанні Максенса Какере. Гольова атака включила в себе феноменально красивий дриблінг Какере, за допомогою якого він увірвався в чужий штрафний майданчик і віддав м'яч Райану Шеркі. А вже 19-річний півзахисник провернув із захисником "монегасків" Крісленом Матсіма "марсельську рулетку" і завдав удару по воротах. Нюбель впорався, але першим на добиванні виявився Какере – і заслужено записав до свого активу результативну дію.

Ближче до кінця зустрічі у своєму сотому матчі за Ліон відзначився і сам Шеркі. Він перетворив головного невдаху вечора Кайо Енріке на посміховисько, фінтами змусивши бразильця пласуватися назад. Коли Енріке притиснувся до своїх воріт, Шеркі завдав удару з правого краю штрафного в дальній кут – м'яч від штанги залетів у сітку.

3:1 на користь Ліона – цей результат не тільки дає змогу команді Лорана Блана наздогнати Ренн, а й достроково відправляє Марсель Руслана Маліновського щонайменше в кваліфікацію Ліги чемпіонів. Тепер команда українця недосяжна для Монако в турнірній таблиці.

Спекотне літо в Парижі – кінець ери "галактікос", зіркова міграція, новий тренер і заміна Мессі