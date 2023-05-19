Чемпионат Франции, 36-й тур

Лион – Монако – 3:1

Голы: Ляказетт, 38, Какере, 57, Шерки, 78 – Бен-Йеддер, 2 (с пенальти)

Антони Лопеш сыграл в своей карьере 18 матчей против Монако и провёл "на ноль" только три из них. Именно вратарь Лиона сделал всё возможное, чтобы эта неприятная для него статистика была сегодня увеличена – уже на второй минуте встречи португальский голкипер сбил Бен-Йеддера и "привёз" пенальти. Сам пострадавший и исполнил приговор.

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Лиону удалось сравнять счёт в конце тайма. Сражающийся с Килианом Мбаппе в бомбардирской гонке Александер Ляказетт забил свой 25-й мяч в Лиге 1 этого сезона, и поблагодарить за это он должен 20-летнее открытие Бредли Барколя. Именно правый вингер прошёл Кайо Энрике и идеально выкатил мяч под удар лионскому ветерану.

Однако шедевром и настоящим украшением встречи стал победный гол в исполнении Максенса Какере. Голевая атака включила в себя феноменально красивый дриблинг Какере, при помощи которого он ворвался в чужую штрафную и отдал мяч Райану Шерки. А уже 19-летний полузащитник провернул с защитником "монегасков" Крисленом Матсима "марсельскую рулетку" и нанёс удар по воротам. Нюбель справился, но первым на добивании оказался Какере – и заслуженно записал на свой счёт результативное действие.

Ближе к концу встречи в своём сотом матче за Лион отметился и сам Шерки. Он превратил главного неудачника вечера Кайо Энрике в посмешище, заставив бразильца пласироваться назад при помощи финтов. Когда Энрике прижался к своим воротам, Шерки нанёс удар с правого края штрафной в дальний угол – мяч от штанги залетел в сетку.

3:1 в пользу Лиона – этот результат не только позволяет команде Лорана Блана догнать Ренн, но и досрочно отправляет Марсель Руслана Малиновского как минимум в квалификацию Лиги чемпионов. Теперь команда украинца недосягаема для Монако в турнирной таблице.

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