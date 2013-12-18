Ліон став французьким рекордсменом за виходами в плей-офф Ліги чемпіонів і встановив ще декілька досягнень

Нічийний результат матчу 6 туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря дозволив Ліону встановити декілька досягнень.

Ліон зіграв у нічию з Шахтарем та вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів. Таким чином, "ткачі" вдесяте успішно подолали груповий етап ЛЧ, що є рекордним показником серед французьких клубів, повідомляє L`Equipe.

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Крім того, Ліон вийшов у наступний раунд із 8 очками – це найнижчий показник з сезону 2003/04. Фекір у груповому етапі забив 3 голи, серед французів більше забивав лише Грізманн – 4 м'ячі.

Також відзначився Мемфіс Депай, на його рахунку 4 асисти – найкращий показник разом із Мбаппе та Марезом.

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