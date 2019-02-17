Ліон – Барселона: матч розсудить турецька бригада арбітрів

Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між французьким Ліоном та іспанською Барселоною обслуговуватиме Джюнейт Чакир із помічниками.

Стало відомо, хто працюватиме на матчі першої стадії плей-офф ЛЧ. Інформацію підтвердив офіційний сайт УЄФА.

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Головним арбітром буде Чакир. Роль лайнсменів виконають Бахатін Дуран і Тарік Енгюн. Четвертий рефері – Халіс Езках'я. Уся суддівська бригада з Туреччини.

Із системою VAR працюватиме нідерландець Данні Маккелі, а допомагатиме йому співвітчизник Камфус Йохем.

Нагадаємо, що матч Ліон – Барселона відбудеться на стадіоні Люм'єр у вівторок, 19 лютого. Початок поєдинку о 22:00.