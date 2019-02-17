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Ліон – Барселона: матч розсудить турецька бригада арбітрів

17:35 102 Читать на русском
Ліон – Барселона: матч розсудить турецька бригада арбітрів
Джюнейт Чакир / AFP

Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між французьким Ліоном та іспанською Барселоною обслуговуватиме Джюнейт Чакир із помічниками.

Стало відомо, хто працюватиме на матчі першої стадії плей-офф ЛЧ. Інформацію підтвердив офіційний сайт УЄФА.

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Головним арбітром буде Чакир. Роль лайнсменів виконають Бахатін Дуран і Тарік Енгюн. Четвертий рефері – Халіс Езках'я. Уся суддівська бригада з Туреччини.

Із системою VAR працюватиме нідерландець Данні Маккелі, а допомагатиме йому співвітчизник Камфус Йохем.

Нагадаємо, що матч Ліон – Барселона відбудеться на стадіоні Люм'єр у вівторок, 19 лютого. Початок поєдинку о 22:00.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЛюм'єр (Ліон)

Ліон - Барселона: Вівторок 19 лютого 2019

Ліон
до матчу
2
дн
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2
год
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47
хв
Барселона
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Теги
Ліга чемпіонів Барселона Барселона Ліон - Барселона Джюнейт Чакир Джюнейт Чакир Ліон Ліон
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