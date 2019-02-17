Ліон – Барселона: матч розсудить турецька бригада арбітрів

Італія — 18:50 662
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Гравці СПАЛа відсвяткували гол, але арбітр скасував його та призначив пенальті у їхні ворота після використання VAR
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Селезньов дебютує в стартовому складі Малаги в матчі з Райо Махадаонда – пряма трансляція поєдинкуІспанія — 18:40 258
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Зозуля визнаний найкращим гравцем Альбасете в матчі з СарагосоюІспанія — 18:27 1692
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Реал – Жирона: зіркове фіаско на вагу золота, не лише Рамос залишає Мадрид у меншості та прикмета, в яку важко повіритиІспанія — 17:26 5661
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19-річний рекордсмен ЛЧ попросив свою маму більше не публікувати пікантні фото – красуня почала видалятиІталія — 14:05 6077