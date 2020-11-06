Повна заявка "альбіселесте" складається з 25 гравців, інформує Twitter AFA.

Де Пена хитрощами отримав футболку Мессі – допоміг зірковий співвітчизник

До списку очікувано потрапив і Ліонель Мессі. Листопад буде вкрай насиченим для зірки Барселони. Спочатку доведеться провести два матчі за збірну (слід врахувати і величезні перельоти), а потім відразу топ-поєдинок в Прімері – 21 листопада виїзд до Атлетіко. Це означає, що у Мессі майже не буде відпочинку перед битвою з Динамо у Лізі чемпіонів (24 листопада).

Додамо, що Аргентина разом з Бразилією очолюють південноамериканський відбір на чемпіонат світу – в обох китів по 6 очок.

Іспанські ЗМІ про Барселона – Динамо: Мессі збожеволів, вердикт суддям за гол, українець – найкращий в ЛЧ за 7 років