Лінекер заступився за Стерлінга щодо скандального пенальті у ворота Шахтаря

Колишній нападник збірної Англії Гарі Лінекер дав свою оцінку епізоду з абсурдним пенальті у матчі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Шахтар (6:0).

Нагадаємо, на 23-й хвилині матчу Стерлінг завалився на землю перечепившись об газон. Арбітр оцінив цей епізод як порушення правил і призначив пенальті.

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"Стерлінг не апелював, і як всі ми знаємо, він міг сказати судді, що пенальті не було. Але його б проігнорували, що часто є стандартною процедурою.

Він спіткнувся, не пірнав. Судді зазвичай не змінюють своїх рішень, навіть якщо гравець зізнається, як усе було насправді", – написав Лінекер у твіттері.

Нагадаємо, після поразки від Сіті Шахтар знаходиться на останній сходинці турнірної таблиці у своїй групі ЛЧ, маючи в активі всього 2 очки.

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