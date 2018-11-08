Линекер вступился за Стерлинга относительно скандального пенальти в ворота Шахтера

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер дал свою оценку эпизоду с абсурдным пенальти в матче Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер (6:0).

Напомним, на 23-й минуте матча Стерлинг рухнул на землю споткнувшись об газон. Арбитр оценил этот эпизод как нарушение правил и назначил пенальти.

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"Стерлинг не апеллировал, и как все мы знаем, он мог сказать судье, что пенальти не было. Но его бы проигнорировали, что часто является стандартной процедурой.

Он споткнулся, а не нырял. Судьи обычно не меняют своих решений, даже если игрок признается, как все было на самом деле", – написал Линекер в твиттере.

Напомним, после поражения от Сити Шахтер находится на последней строчке турнирной таблицы в своей группе ЛЧ, имея в активе всего 2 очка.

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