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Линекер вступился за Стерлинга относительно скандального пенальти в ворота Шахтера

14:20 44 Читати українською
Линекер вступился за Стерлинга относительно скандального пенальти в ворота Шахтера
Гари Линекер / Фото из соцсетей

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер дал свою оценку эпизоду с абсурдным пенальти в матче Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер (6:0).

Напомним, на 23-й минуте матча Стерлинг рухнул на землю споткнувшись об газон. Арбитр оценил этот эпизод как нарушение правил и назначил пенальти.

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"Стерлинг не апеллировал, и как все мы знаем, он мог сказать судье, что пенальти не было. Но его бы проигнорировали, что часто является стандартной процедурой.

Он споткнулся, а не нырял. Судьи обычно не меняют своих решений, даже если игрок признается, как все было на самом деле", – написал Линекер в твиттере.

Напомним, после поражения от Сити Шахтер находится на последней строчке турнирной таблицы в своей группе ЛЧ, имея в активе всего 2 очка.

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Лига чемпионов4 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Шахтер
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Теги
Шахтер Шахтер Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Шахтер Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг Лига чемпионов Гари Линекер
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