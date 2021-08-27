"Зрозуміло, що нам випали три суперклуби. Ми – теж один з таких. Будемо намагатися показати себе з найкращого боку. Реал, Інтер, Шахтар – гранди своїх країн, які постійно грають в ЛЧ.

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Для нас це казка. Хочу, щоб вона якомога довше тривала. Шахтар – команда, з якою ми завжди боролися. Хотіли завжди перемогти їх, але Шахтар є Шахтар. Будемо думати, як з ними боротися, а там життя покаже", – заявив Вернидуб у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Шериф повністю пройшов кваліфікацію і став першим молдовським клубом в історії групового етапу Ліги чемпіонів.

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