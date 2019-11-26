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Ліга чемпіонів: Брюгге без Соболя вирвав нічию у Галатасарая, Байєр впевнено розібрався із Локомотивом

21:52 1056 Читать на русском
Ліга чемпіонів: Брюгге без Соболя вирвав нічию у Галатасарая, Байєр впевнено розібрався із Локомотивом
Локомотив – Байєр / ФК Локомотив

Завершилися два поєдинки 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зокрема, перемогу святкує леверкузенський Байєр, а Галатасарай і Брюгге не виявили сильнішого.

Ліга чемпіонів, груповий етап, 5-й тур

Група A

Галатасарай – Брюгге – 1:1

Голи: Бюйюк, 11 – Д'ятта, 90+2

Вилучення: Д'ятта, 90+3, Мата, 90+3 (обидва – Брюгге)

Група D

Локомотив Москва – Байєр – 0:2

Голи: Жємалєтдінов, 11, Свен Бендер, 54

Локомотив пропустив безглуздий автогол у матчі проти Байєра

Цікавий матч у Стамбулі завершився драмою на останніх хвилинах. Підопічні Фатіха Теріма відкрили рахунок уже на 11-й хвилині. Це Байрам прострілив із лівого флангу на лінію воротарського, а там Адем Бюйюк прийняв м'яч, розвернувся і буквально розстріляв Міньйоле. За цим на полі почався справжній фестиваль. Щоправда, впродовж тривалого часу він був безгольовим. Більше моментів створили гості, але Брюгге банально не щастило, хоча забивати могли і Бонавентуре, і Ванакен, і Окереке. Галатасарай кілька разів тікав у перспективні контратаки, але й турки не змогли змінити рахунок на табло. Зрештою, фортуна посміхнулася брюггинцям у доданий арбітром час: Крепен Д'ятта змістився із правого флангу до центру й у стилі Мессі вправно відправив м'яч у дальній кут – 1:1! У пориві емоцій відразу двоє з гостей заробили червоні картки, але нічию "чорно-сині" втримали. До слова, українець Едуард Соболь увесь поєдинок просидів на лаві для запасних.

А в Москві швидким голом відзначилися гості. Оборона місцевого Локо не витримала тиск Байєра в одній із атак, коли Едер спробував вибити м'яч від власних воріт і влучив у Жємалєтдінова, а Гільєрме виявився неготовим до такого розвитку подій – 0:1. До перерви команди грали на рівних, але "залізничники" не скористалися своїми нагодами зрівняти рахунок. На старті ж другої половини гри знову забили "фармацевти". Арангіс розкішно закинув у штрафний майданчик на Бендера, а Свен в один дотик потужно пробив із лівої у дальній кут – 0:2! Байєр міг довести справу до розгрому, але так і обмежився двома голами. Натомість Локомотив відійти від шоку не зумів і фактично не награв бодай на один забитий м'яч.

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