Портал Footyheadlines злив у мережу фото м'яча Ліги чемпіонів на сезон 2021/22.

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Головним відтінком м'яча є білий колір, його прикрашають чорні, помаранчеві, жовті, червоні та рожеві зірки. Традиційно, розробником разом з УЄФА став відомий спортивний бренд Adidas.

Груповий етап Ліги чемпіонів-2021/22 розпочнеться 14 вересня. Чинним тріумфатором турніру є Челсі, який у фіналі мінімально переміг Манчестер Сіті (0:1). Від України пряму путівку в груповий етап ЛЧ здобуло Динамо, а Шахтарю доведеться зіграти матчі кваліфікації.

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