Аталанта Руслана Маліновського здолала Янг Бойз у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео гола та огляд матчу Аталанта – Янг Бойз на Футбол 24.

"Богиня" мала перевагу над швейцарцями, але конвертувати її в забитий м'яч у першому таймі не вдалось. Довелось аж чекати другого, а якщо точніше – 68 хвилини.

Аталанта здобула історичну перемогу над Янг Бойз завдяки голу чемпіона Європи – Маліновський почав вирішальну атаку

Руслан Маліновський у центрі розпочав атаку, після чого м'яч опинився у Сапати на правому фланзі. Дуван прострілив на лінію воротарського, а Пессіна результативно зіграв на випередження. Янг Бойз нічим не відповів, а тому матч так і завершився мінімальною перемогою Аталанти