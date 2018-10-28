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Ліга чемпіонів: Реал мінімально переміг Вікторію, Рома розтрощила ЦСКА

23 жовтня 23:50 2402 Читать на русском
Ліга чемпіонів: Реал мінімально переміг Вікторію, Рома розтрощила ЦСКА
Реал – Вікторія Пльзень / твіттер Реала

Відбулись матчі 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі G.

Рома приймала у себе вдома російський ЦСКА. В середині першого тайму рахунок відкрив Едін Джеко. Римляни розіграли швидку комбінацію, яку влучно завершив нападник. Ще через 13 хвилин Джеко оформив дубль. Боснієць отримав м’яч на куті штрафного майданчика та прицільно вдарив у дальній кут воріт суперника. ЦСКА нічим не зміг відповісти "вовкам".

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У другому таймі Рома не зупинилась та вже через 5 хвилин після початку 2 тайму Ундер довів рахунок до розгромного. Турок залишився один при забіганні у штрафний майданчик ЦСКА та після відскоку м’яча до нього без супротиву розстріляв ворота Помазуна.

У іншому матчі групи Реал приймав Вікторію Пльзень. "Вершкові" відчули проблеми у поєдинку з чеською командою. Вже на 11 хвилині Бензема замкнув головою навіс Лукаса Васкеса – 1:0. У першому таймі Реал більше не забивав, хоча і володів перевагою.

Вже традиційно для цього матчу "вершкові" забили на 11 хвилині, але тепер у другому таймі. Марсело після комбінації перекинув воротаря суперника та подвоїв перевагу своєї команди. А на 79-ій хвилині Грошовскі відіграв 1 гол.

Після 3 туру Реал та Рома мають по 6 очок, щоправда "вершкові" знаходяться вище через додаткові показники. ЦСКА з 4 заліковими пунктами посідає 3 сходинку. Турнірну таблицю групи G замикає Вікторія Пльзень з 1 очком.

Ліга чемпіонів, група G, 3 тур.

Рома – ЦСКА – 3:0

Голи: Джеко, 30, 43, Ундер, 50

Реал – Вікторія Пльзень – 2:1

Голи: Бензема, 11, Марсело, 56 – Грошовскі, 79.

Ліга чемпіонів3 турОлімпіко (Рим)

Рома - ЦСКА Москва: Вівторок 23 жовтня 2018

Рома
Матч завершено
3 : 0
ЦСКА Москва
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