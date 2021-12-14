Ліга чемпіонів: представлено офіційний м'яч на фінал сезону 2021/22
Союз європейських асоціацій презентував один із головних атрибутів фінального матчу Ліги чемпіонів цього сезону.
Офіційний м'яч на останній матч кампанії ЛЧ 2021/22 був офіційно представлений напередодні, повідомляє прес-служба турніру.
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Круглий був розроблений німецьким технічним гігантом Adidas. У релізі йдеться, що безшовна конструкція TSBE та спеціальна бутилкаучукова камера забезпечують довговічність та передбачувану траєкторію польоту м'яча.
Нагадаємо, фінальний поєдинок Ліги чемпіонів сезону 2021/22 відбудеться 28 травня 2022 року у російському Санкт-Петербурзі.
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