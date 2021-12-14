Лига чемпионов: представлен официальный мяч на финал сезона 2021/22
Союз европейских ассоциаций представил один из главных атрибутов финального матча Лиги чемпионов этого сезона.
Официальный мяч на последний матч кампании ЛЧ 2021/22 был официально представлен накануне, сообщает пресс-служба турнира.
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Круглый был разработан германским техническим гигантом Adidas. В релизе говорится, что бесшовная конструкция TSBE и специальная бутилкаучуковая камера обеспечивают долговечность и предполагаемую траекторию полета мяча.
Напомним, финальный поединок Лиги чемпионов сезона 2021/22 состоится 28 мая 2022 в российском Санкт-Петербурге.
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